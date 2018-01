Un vigile viene investito da uno scooter vicino alla stazione di Porta Nuova

Un vigile urbano è stato travolto da un veicolo nella mattinata di martedì a Verona, in prossimità della stazione di Verona Porta Nuova.

Erano circa le 8.10 e l'agente era in servizio sull'attraversamento pedonale che dalla zona del Tempio Votivo porta verso via Città di Nimes, quando è stato investito da uno scooter. L'uomo è stato poi condotto all'ospedale di borgo Trento per gli accertamenti del caso, ma le sue condizioni fortunatamente non sarebbero preoccupanti.

Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale