Incidente in via Scuderlando, due auto si scontrano e una si rovescia

Vigili del fuoco, 118 e polizia municipale di Verona, impegnati questa mattina, 20 maggio, poco prima delle 12, per un incidente stradale avvenuto in via Scuderlando, più o meno all'altezza del civico 148. Due auto si sono scontrate e una si è addirittura rovesciata in mezzo alla strada. Tre le persone coinvolte nel sinistro, due donne ed un minore, trasportati in ospedale per dei controlli precauzionali, ma le loro ferite non sono apperse gravi.