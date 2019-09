Si ribalta mentre torna a casa, 73enne muore schiacciato dalla sua auto

Un uomo di 73 anni di Sant'Anna d'Alfaedo è deceduto ieri, 28 settembre, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 21. L'uomo era alla guida del suo pick up e stava rientrando a casa, in via Saletti, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un'auto parcheggiata e ribaltandosi poi in un dirupo di circa otto metri. L'urto ha spinto il guidatore fuori dalla sua auto, la quale lo ha poi schiacciato.

Per il 73enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari arrivati in via Saletti con un'ambulanza e un'automedica hanno potuto solo constatare il decesso. Necessario anche l'intervento di due squadre vigili del fuoco per liberare la salma, sollevando il pick up con un'autogru, e per recuperare e mettere in sicurezza le vetture incidentate. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi.