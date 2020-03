Furgone finisce contro il muro di cinta di una casa e si ribalta, due feriti

Questo pomeriggio, 2 marzo, in via Sacharov a Lugagnano di Sona, un furgone ha urtato il muretto di cinta di un'abitazione e un palo della luce, rovesciandosi su un fianco. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento. Nel mezzo, viaggiavano due uomini che sono rimasti feriti e che sono stati presi in cura dal personale del Suem 118.

Sul posto è intervenuta anche una squadra di pompieri che ha messo in sicurezza il veicolo e i cavi elettrici.