Guida ubriaco, provoca incidente e nel controllo aggredisce i carabinieri

L'introduzione delle misure per il contenimento dei contagi da coronavirus ha richiesto anche ai carabinieri di Verona un aumento dei servizi di controllo del territorio. E proprio in uno di questi servizi, nella notte tra ieri e oggi, 16 e 17 marzo, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Villafranca di Verona hanno arrestato un cittadino moldavo classe '87. Le iniziali del nome dell'uomo sono T.I. e i militari lo hanno accusato di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza e del mancato rispetto dei provvedimenti anti-coronavirus.

I carabinieri sono dovuti intervenire in via Panzana ad Isola della Scala, per i rilievi di un incidente stradale in cui per fortuna nessuno è rimasto ferito. A scontrarsi erano stati un autoarticolato, guidato da un cittadino serbo, e l'auto guidata da T.I.. Quando hanno chiesto ai due conducenti la motivazione dei loro spostamenti, i militari sarebbero stati aggrediti dal cittadino moldavo.

Bloccato dai carabinieri, T.I. è stato arrestato e accompagnato in caserma a Villafranca dove è stato sottoposto all'alcol-test. L'esito dell'esame dell'etilometro è stato positivo, in quanto il tasso alcolemico fatto registrare dal moldavo è stato di 2,36 grammi per litro di sangue (il limite di legge è 0,5).

T.I. è stato infine anche denunciato per non aver fornito adeguata giustificazione per il suo spostamento sul territorio.

Al termine delle procedure, T.I. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di Villafranca, in attesa del rito direttissimo che è avvenuto questa mattina. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.