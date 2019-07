San Giovanni Ilarione, auto esce di strada ad un tornate. Un ferito grave

Questa mattina, 13 luglio, poco dopo le 9 un'auto è uscita di strada autonomamente in un tornate di via Nebiotti, a San Giovanni Ilarione. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti con un'ambulanza e con l'elicottero. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.