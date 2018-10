Via Mantovana, incastrata per un'ora tra le lamiere dell'auto incidentata

Sono serviti 50 minuti agli operatori per estrarre la donna alla guida della Fiat Panda finita fuoristrada questa mattina, 28 ottobre, dopo le 9 in via Mantovana a Verona, vicino a Forte Gisella. Per fortuna, le sue condizioni non sono apparse troppo gravi e, dopo l'estrazione dalle lamiere, l'ambulanza del 118 l'ha portata in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.

Insieme ai sanitari della Croce Verde, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.