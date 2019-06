Volo dopo lo scontro con un'auto, motociclista trasportato in ospedale

Questa mattina, 8 giugno, intorno alle 9 un'auto e una moto si sono scontrate a Verona, in via Luzzatti.

L'urto è stato tale da far balzare il motociclista sopra alla vettura contro cui aveva sbattuto. Nonostante il volo, le sue condizioni non tanto gravi. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti con l'ambulanza, e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.

Per i rilievi dell'incidente e per la gestione del traffico, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.