Ciclista investito in via Gardesane trasportato in ospedale in codice rosso

Un'ambulanza e l'elicottero del 118 di Verona sono dovuti intervenire questo pomeriggio, 18 gennaio, poco prima delle 16.30 a Verona per soccorrere un ciclista investito in via Gardesane, vicino al confine comunale con Bussolengo. Il 63enne è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.