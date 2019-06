A sbattere contro un'auto, scooterista ferito in via Gardesane a Verona

Un uomo in sella ad uno scooter è rimasto ferito questo pomeriggio, 20 giugno, intorno alle 12, in via Gardesane 131, a Verona. Lo scooterista si è scontrato con un'auto ed ha riportato diversi traumi.

Sul posto, il 118 ha soccorso il ferito con i sanitari giunti con l'ambulanza e con l'elicottero. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Per i rilievi del sinistro e la gestione del traffico, sono intervenuti i vigili della polizia municipale di Verona.