Verona, fattorino della pizza investe 60enne in via Galvani e scappa

L'incidente è avvenuto ieri sera, 12 dicembre, intorno alle 21 in via Galvani, a Verona. Un uomo di 60 anni è stato investito da un ciclomotore usato per la consegna delle pizze a domicilio. Il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Borgo Trento. Il fattorino delle pizze, invece, si è dileguato subito dopo l'incidente.

Gli agenti della polizia municipale di Verona sono al lavoro per identificarlo e intanto gli consigliano di costituirsi per non appesantire ulteriormente la sua posizione. Infatti, gli agenti, grazie alle telecamere, avrebbero già ottenuto un primo parziale riscontro sulla targa del motorino che ha investito il 60enne.