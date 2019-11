Attraversa via Galliano e viene investita, donna portata al pronto soccorso

Questo pomeriggio, 16 novembre, poco prima delle 17.30, una donna è stata investita da un'auto in via Galliano a Verona. La signora è stata soccorsa dagli operatori del 118, accorsi con un'ambulanza e un'automedica, e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento.

Sul luogo del sinistro, per svolgere i rilievi e regolare la viabilità, gli agenti della polizia locale di Verona.