San Giovanni Ilarione, motociclista esce di strada in via Fusa e perde la vita

Purtroppo non sono bastati i soccorsi del 118 di Verona per salvare un motociclista 42enne, deceduto oggi, 16 marzo, in un incidente stradale. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua moto quando è finito fuori strada in via Fusa a San Giovanni Ilarione, intorno alle 12.30.

Il personale medico è arrivato sul luogo dell'incidente con l'ambulanza e con l'elicottero, ma non sono riusciti ad evitare il decesso del motociclista. Sul posto anche i carabinieri.