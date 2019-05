Scontro tra due auto in Zai, una si ribalta e blocca il guidatore. Due feriti

Incidente stradale in Zai a Verona oggi, 21 maggio, intorno alle 12.15. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Francia e via Belgio e una delle due vetture si è ribaltata. Tutti e due i guidatori sono rimasti bloccati all'interno delle loro auto. Per estrarre uno dei due conducenti i vigili del fuoco hanno usato le centraline idrauliche per tagliare le lamiere.

In due sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto con un'automedica e con due ambulanze. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

I rilievi dello scontro sono affidati agli agenti della polizia municipale di Verona, i quali hanno regolato anche la viabilità.