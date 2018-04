Ciclista investito in via Forte Tomba e portato in ospedale in codice rosso

Un ciclista è stato investito questo pomeriggio, 17 aprile, poco prima delle 17 a Verona. L'incidente è avvenuto in via Forte Tomba ed è stato grave, dato che il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto, i soccorritori del 118 sono intervenuti con un'auto medica e un'ambulanza.