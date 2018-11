Via Fincato, donna perde il controllo dell'auto e sbatte contro un palo

Polizia municipale di Verona e un'ambulanza del 118 sono intervenuti oggi, 11 novembre, poco prima delle 12.30 per un incidente stradale avvenuto in via Fincato. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un palo, abbattendolo e rimanendo incastrata contro la parete esterna di un'officina. Nell'auto viaggiavano tre bambini e una donna alla guida e per fortuna nessuno dei quattro ha riportato gravi ferite.