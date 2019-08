Frontale tra auto ad Albarè di Costermano, due feriti in ospedale

Due auto si scontrate frontalmente oggi, 5 agosto, ad Albarè di Costermano. L'incidente è avvenuto dopo le 18.30 in via Costabella e in due sono rimasti feriti. Il 118 li ha soccorsi con un'ambulanza e con l'elicottero e per entrambi è stato necessario il trasporto in ospedale. Un paziente è stato portato in codice 2 all'ospedale di Peschiera, mentre l'altro è stato portato in codice 3 all'ospedale di Borgo Trento a Verona.