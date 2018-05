Via Confortini, scontro frontale tra auto e moto. Il centauro è rimasto ferito

Gli uomini della Croce Verde e della polizia municipale di Verona sono dovuti correre nella mattina di oggi, 6 maggio, per uno scontro frontale avvenuto verso le 10.45 in via Confortini. Un motociclista è finito contro un'auto, sbattendo contro il parabrezza del veicolo. L'uomo è rimasto ferito ma è fuori pericolo.

Lo scontro è capitato mentre l'auto stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio, il mezzo ha invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva la moto che aveva la precedenza. Il centauro non è riuscito ad evitare l'impatto.