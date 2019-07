Verona, grave ciclista investito da un moto nella notte in via Cavour

Questa notte, 6 luglio, intorno all'1.40, un veronese di 29 anni è stato investito da un moto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il giovane stava percorrendo via Cavour, a Verona, quando è avvenuto lo scontro.

Le condizioni del 29enne sono apparse gravi ai soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, e il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale.