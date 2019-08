Perde il controllo dell'auto durante il temporale e sbatte contro il guardrail

Ieri notte, 6 agosto, durante il temporale che ha colpito la città e la provincia di Verona, un ragazzo alla guida di un'Audi A3 ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada in via Castello San Felice, sulle Torricelle. Grazie alla presenza del doppio guardrail, l'auto non è precipitata nella scarpata. Il conducente è un 26enne di origini marocchine e si è ferito lievemente.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della polizia municipale, anche i vigili del fuoco per tagliare le lamiere e mettere in sicurezza la strada. Nell'incidente è rimasto danneggiato anche un parapetto in muratura.