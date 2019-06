Due feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra auto e moto a Isola Rizza

Un'auto e una moto si sono scontrate questo pomeriggio, 4 giugno, a Isola Rizza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.40 in via Capitello e in due sono rimasti feriti. I sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo dello scontro con un'automedica e un'ambulanza ed hanno prestato le prime cure ai feriti. Quello più grave è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, mentre l'altro è stato portato in codice giallo all'ospedale Mater Salutis di Legnago.