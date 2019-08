Urta un pedone e scappa, la Municipale di Verona cerca testimoni

Urta un pedone e si dà alla fuga. È successo ieri, 30 agosto, poco dopo le 17 in via Ca' di Mazzè, a Verona, nella zona della palestra King Rock. Un automobilista, alla guida di un veicolo di cui non sono ancora noti marca e modello, ha urtato un 29enne veronese che procedeva a piedi e poi si è allontanato senza prestare soccorso.

Fortunatamente non vi sono state conseguenze gravi e il pedone, trasportato inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, non risulta in pericolo di vita ed è stato successivamente dimesso.

Questa mattina, una pattuglia del nucleo infortunistica stradale della polizia locale veronese si è recata sul luogo dell'incidente per raccogliere maggiori informazioni. E gli accertamenti sono ancora in corso.

Gli agenti invitano eventuali testimoni a chiamare lo 045 8078411 o a scrivere ad infortunistica@comune.verona.it, per fornire elementi utili all'individuazione del veicolo e dell'automobilista, il quale è invitato a presentarsi al comando prima che la sua posizione si aggravi ulteriormente.