Questa sera, 9 novembre, verso le 18, un furgone è uscito di strada probabilmente in modo autonomo lungo la Strada Provinciale 23 a Gazzo Veronese. Il conducente è rimasto illeso e da solo è uscito dal mezzo. Il furgone, però, ha completamente preso fuoco dopo l'incidente. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnago con un mezzo e cinque uomini. In poco tempo, il rogo è stato domato.