Urta uno scooter, provoca un incidente e scappa. Arrestato trentenne

Grave incidente stradale questa mattina alle 5.40 all'incrocio tra via Faccio, via dell'Autiere e via Basso Acquar a Verona. Un 35enne veronese in scooter è stato colpito da un'auto che ha poi tentato di scappare. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato già sottoposto ad un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. L'automobilista è un trentenne veronese ed è fermato da una volante della polizia che si trovava in zona. È stato accusato di omissione di soccorso, fuga da incidente stradale e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.

Gli accertamenti sono stati fatti dalla polizia municipale di Verona ed è emerso che l'auto, una Ford Focus, stava percorrendo via dell'Autiere in direzione Basso Acquar quando ha colpito lo scooter Piaggio Tourer che proveniva da via Faccio. Lo scooterista è finito poi contro un mezzo di Amia.

Una volta fermato, l'automobilista, oltre ad aver tentato la fuga, si è anche rifiutato più volte di sottoporsi all'alcoltest, per questo gli agenti hanno dovuto richiedere al magistrato di turno Rombaldoni il prelievo coatto al fine di verificare le condizioni psicofisiche del conducente al momento dello scontro. L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto e condotto ai domiciliari, in attesa di comparire davanti all'autorità giudiziaria.

Sono stati indagati per omissione di soccorso anche i tre amici che viaggiavano in auto con lui.

Gli accertamenti della municipale proseguiranno nei prossimi giorni per delineare precisamente la dinamica dell'incidente. Sono in fase di acquisizione anche le immagini della videosorveglianza e i dati dall'impianto semaforico per capire se qualcuno è passato con il semaforo rosso prima dell'impatto.