Via Ariosto, auto fuori strada si ribalta. Estratta la donna alla guida

Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze questo pomeriggio, 7 gennaio, alle 15.30. Un'auto guidata da una donna è uscita di strada autonomamente in via Ariosto e si è ribaltata. La donna alla guida è stata estratta dagli uomini del 118, intervenuti con un'auto medica e un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco veronesi che hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato. La donna, seppur agitata, non è stata trasportata in nessun ospedale.