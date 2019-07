Tre auto si scontrano in galleria, nel Bresciano. Muore una veronese

Questa mattina, 2 luglio, poco dopo le 11.30, un incidente mortale è avvenuto sulla Strada Statale 42 della Valcamonia, in provincia di Brescia. Tre auto si sono scontrate nella galleria tra Capo di Ponte e Nadro, come riportato da BresciaToday.

Nel sinistro è morta una donna veronese ed altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Il 118 è intervenuto con due eliambulanze, un'automedica e un'ambulanza e i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Brescia e Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Darfo e Vezza d'Oglio ed i carabinieri.

Da segnalare anche disagi alla circolazione stradale, perché per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato.