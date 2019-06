Frontale tra due auto in provincia di Ravenna, grave 61enne veronese

Un veronese di 61 anni è stato trasportato in gravi condizioni con l'elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale che l'ha visto coinvolto oggi pomeriggio, 6 giugno, alle 15, sulla statate Adriatica, in provincia di Ravenna.

L'uomo, come riportato da RavennaToday, era alla guida di una Renault Captur e viaggiava in direzione Ravenna quando si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta guidata da una 36enne di Fusignano. Le condizioni della ravennate sono state dichiarate di media gravità e la donna è stata portata in ambulanza all'ospedale di Ravenna.

L'incidente è avvenuto tra Glorie di Bagnacavallo e Alfonsine e sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e della polizia locale della Bassa Romagna. Il tratto dell'Adriatica interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso e questo ha creato lunghe code.