Veronese di 47 anni tampona un camion e muore sull'autostrada A 31

Un veronese di 47 anni è morto oggi, 19 febbraio, poco dopo le 8, in uno degli incidenti avvenuti sull'autostrada A31, tra lo svincolo dell'A4 e il casello di Vicenza Nord. I tamponamenti sono capitati in entrambi i sensi di marcia e questo ha bloccato il traffico, costringendo le autorità anche a chiudere i caselli di Vicenza Nord, Piovene Rocchette, Thiene e Dueville, come riportato da VicenzaToday.

Il 47enne veronese viaggiava su di una Renault Espace ed è andato a finire contro un camion della Veronesi Mangimi. È l'unica vittima di questa serie di incidenti, probabilmente provocata dalla nebbia, ma si contano anche quattro feriti, di cui uno grave.

Oltre al tamponamento in cui ha perso la vita il cittadino veronese, i vigili del fuoco sono intervenuti in altri quattro sinistri. In un caso, un furgone ha sbattuto contro un mezzo pesante e i pompieri hanno lavorato a lungo con cesoie, divaricatori e martinetti per liberare l'autista, rimasto incastrato completamente sotto la parte posteriore del camion. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 che lo ha stabilizzato per essere portato in ospedale.

Per il 47enne veronese le cure del personale sanitario non sono bastate e l'uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Infine, negli altri tre tamponamenti non ci sono stati feriti.

​Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, numerose ambulanze del 118 con automedica, la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada.