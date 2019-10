Due auto si scontrano in via Trevisani, quattro i feriti fra cui uno grave

In quattro sono rimasti feriti questa mattina, 18 ottobre, nello scontro tra due auto avvenuto intorno alle 9.30, in via Trevisani a Verona. Il soccorso medico è stato offerto dal personale del 118, giunto con ambulanze e un'automedica. Tutti e quattro i feriti sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, uno di loro in codice rosso e gli altri in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Verona.