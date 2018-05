Verona, un ferito per lo scontro tra un'auto e una moto in via Mantovana

È avvenuto uno scontro tra due veicoli, un'auto e una moto, questa mattina, 18 maggio, a Verona. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 sulla via Mantovana e ha richiesto l'intervento di una auto medica del Suem 118 e di un'ambulanza per soccorrere un ferito, il quale è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.