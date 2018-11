Motociclista in ospedale dopo lo scontro con un'auto in via Galliano

Ha passato tutta la notte all'ospedale il ragazzo di 18 anni rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, 20 novembre, in via Galliano a Verona, vicino all'ingresso delle piscine. Il giovane era alla guida di una moto quando si è scontrato con un'auto, intorno alle 22.15. Il 18enne è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento dai sanitari del Suem 118, arrivati con un'automedica e un'ambulanza infermierizzata.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale.