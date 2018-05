Auto esce di strada, sbatte e comincia a piroettare sulla corsia di marcia

Il conducente che perde il controllo dell'auto. La vettura che sbatte contro un segnale e che comincia a roteare sulla strada, fermandosi proprio sulla corsia di marcia. È quanto è successo ieri sera, 13 maggio, intorno alle 20 a Verona sulla SS62 della Cisa, nel tratto tra il casello di Verona Nord e il Quadrante Europa.

A bordo dell'auto incidentata viaggiavano due cittadini rumeni poco più che trentenni, i quali sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportati all'ospedale di Borgo Trento, uno in codice giallo e l'altro in codice rosso. Il ferito più grave era stato sbalzato fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona, mentre gli agenti della polizia stradale hanno svolto i rilievi sull'incidente e hanno regolato il traffico, che ha subito rallentamenti ma non blocchi.