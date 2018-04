Verona, 4 incidenti a Pasqua. Due denunciati per guida in stato di ebrezza

Pasqua movimentata per gli agenti della polizia municipale di Verona che ieri, 1 aprile, sono dovuti intervenire per quattro incidenti stradali avvenuti in città tra il pomeriggio e la sera.

In due casi, riportati da L'Arena, i conducenti sono stati segnalati alla procura per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un cittadino del Togo che aveva perso il controlla della sua Opel Astra, danneggiando due auto in via Asiago. L'altra persona denunciata è il guidatore di una Renault Scenic, scontratasi con una Ford Fiesta in viale Colombo. Il conducente della Ford, inoltre, è rimasto ferito ed è stato trasportato a Borgo Trento.

Un altro incidente è avvenuto nel pomeriggio di Pasqua in via Lucania con tre auto coivolte e feriti lievi. Nella notte, ivece, una Yahama con a due uomini a bordo è finita fuori strada in lungadige San Giorgio. Il guidatore, portato al pronto soccorso, si è poi allontanato dalla struttura.