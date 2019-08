Incidente stradale in tangenziale sud: patente ritirata per un 36enne positivo all'alcoltest

La polizia municipale di Verona comunica che un incidente stradale si è verificato attorno alle 5.30 in tangenziale sud, all’altezza dell’Interporto. Stando ai rilievi della polizia, un 36enne italiano alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta avrebbe tamponato un autocarro Iveco, condotto da un autista tunisino di 36 anni.

L’automobilista, sottoposto ad alcoltest, sarebbe quindi risultato positivo. I valori della sua alcolemia, spiegano gli agenti della municipale, sarebbero infatti apparsi doppi rispetto a quanto consentito. Gli agenti hanno pertanto proceduto al ritiro immediato della patente e al fermo amministrativo del veicolo.

Per l’uomo è scattata anche la contestazione per il mancato rispetto della distanza di sicurezza che, spiegano gli agenti, «l’automobilista evidentemente non aveva mantenuto».