Uscito di strada in macchina sulla Transpolesana, 27enne perde la vita

Dopo la tragedia avvenuta nella serata di domenica e costata la vita a due persone, un giovane ha perso la vita lunedì a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Transpolesana.

Michael Minetto, 27enne residente a Canda, nel Rodigino, si trovava alla guida della sua Ford Focus e viaggiava sulla 434, quando ne avrebbe perso il controllo: la dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente tra Legnago e Villa Bartolomea, in direzione di Rovigo, ma secondo i primi accertamenti l'auto sarebbe finita in un fossato vicino alla carreggiata dopo un sorpasso, senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto è accorso il personale del 118, poco prima delle 19, con un'automedica e un'ambulanza, che non ha potuto fare niente per salvare la vita del 27enne, deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Il corpo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato alla celle mortuarie dell'ospedale di Legnago.