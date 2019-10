Uscito di strada da solo, motociclista viene soccorso e portato in ospedale

Un uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo, dopo un incidente in moto avvenuto nella tarda mattinata di lunedì.

Stando alle prime informazioni giunte, il centauro sarebbe uscito autonomamente di strada nel comune di Malcesine, riportando alcune ferite. In suo soccorso sono così arrivati gli uomini del 118, poco dopo le ore 11, anche con un elicottero: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e, attualmente, nessun altro veicoli risulta coinvolto nell'episodio.