Uscito di strada con la moto, 23enne in codice rosso al Polo Confortini

Un giovane motociclista è stato portato in codice rosso al Polo Confortini, in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì.

Secondo quanto appreso, il 23enne stava percorrendo la Strada Provinciale 35, quando è uscito autonomamente di strada in località Cancello, nel comune di Verona, per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

In suo soccorso sono arrivate l'ambulanza e l'elicottero del 118, che lo hanno condotto d'urgenza all'ospedale di borgo Trento.