Uscito da solo di strada, guidatore viene trasportato all'ospedale di Negrar

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì.

Erano circa le 11.30 quando un'auto è uscita autonomamente di carreggiata, mentre percorreva la strada che da Fumane porta a Purano. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, il guidatore è riuscito da solo ad uscire dall'abitacolo ed è stato poi preso in consegna dal personale del 118, intervenuto con ambulanza ed elicottero, che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sacro Cuore di Negrar.

Sul posto, per i rilievi del caso, sarebbero intervenuti i carabinieri.