Uscita di strada fatale: muore sul posto il guidatore di un furgone

Tragico incidente a Lavagno nella tarda mattinata di giovedì.

Stando alle prime informazioni, un furgone stava percorrendo via Montelungo intorno alle 11.45, in direzione di San Martino Buon Albergo, quando sarebbe uscito autonomamente di strada, per cause al vaglio dei carabinieri. In soccorso dell'artigiano veronese di 53 anni che si trovava alla guida sono arrivati l'elicottero, l'ambulanza e l'automedica del 118, oltre ad un mezzo dei vigili del fuoco, ma per lui non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.