Camion esce di strada in Traspolesana zona Legnago: chiusa la statale e traffico in tilt

Un incidente stradale è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 11 gennaio, lungo la strada Transpolesana poco dopo le 17. Stando alle prime informazioni disponibili, un mezzo pesante sarebbe autonomamente furiuscito di strada. Non pare vi siano stati feriti, ma la strada statale 434 è provvisoriamente stata chiusa al traffico all'incirca all'altezza di Legnago (km 41) per consentire l'intervento degli operatori in direzione Rovigo.

La circolazione è temporaneamente deviata in uscita allo svincolo di Vangadizza, con successivo indirizzamento sulla viabilità locale, ma lunghe code si sono formate tra Vigo Vangadizza in direzione Villa Bartolomea. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.