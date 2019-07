Urta un bimbo in bici con l'auto e non si ferma: rintracciato giorni dopo

Il 2 luglio un bambino di 11 anni era stato investito a Monteforte d'Alpone mentre si trovava in sella alla propria bici, ma il conducente del veicolo si era allontanato senza prestare soccorso.

Però, come riporta TgVerona, l'automobilista è stato rintracciato dalla Polizia locale del comune: si tratterebbe di un 55enne del paese, che aveva urtato il minore vicino a piazza Salvo D’Acquisto senza poi fermarsi in quanto, a suo dire, l'11enne si sarebbe rialzato senza problemi.

Il bambino invece si è dovuto recare al Pronto soccorso per le cure mediche e il guidatore ora dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali, fuga ed omissione di soccorso.