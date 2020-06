Ubriaco in scooter a Verona, va contromano e si scontra contro un'auto

Erano da poco passate le 4 di lunedì, quando la Polizia locale di Verona è intervenuta all'intersezione di via Giardino Giusti con via Carducci, per eseguire i rilievi di un incidentre stradale tra uno scooter ed un'auto.

Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti, è emerso che un Piaggio Liberty stava percorrendo via Giardino Giusti in direzione di via Muro Padri, quindi in contromano, quando è entrato in collisione con una Fiat 500 che proveniva da via Carducci ed era diretta verso via Volta.

Per entrambi i conducenti è scattato l'alcoltest, ma mentre l'automobilista, un 22enne veronese, è risultato negativo, l'altro 22enne in sella allo scooter è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi di alcol per litro di sangue. Per lui è dunque scattato il ritiro della patente ed è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.