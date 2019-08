Fermato dopo lo scontro tra auto e moto: conducente alla guida ubriaco

Un veronese è stato protagonista di un incidente stradale avvenuto a Jesolo, nella serata di domenica, che ha portato ad una denuncia a suo carico per guida in stato di ebbrezza.

Come riportano i colleghi di VeneziaToday, solamente poche settimane fa un altro schianto si era verificato sullo stesso punto, portando alla morte di quattro ragazzi di 22 anni. In questa occasione, fortunatamente, lo scontro ha avuto esiti meno drammatici. Il 21enne residente in provincia di Verona si trovava al Volante di una Fiat 500, quando è entrato in collisione con una moto su cui viaggiava una coppia, un uomo e una donna di Musile sui 40 anni: i due mezzi si sono scontrati con una dinamica ancora da chiarire, con i due centauri che sono finiti a terra. A riportare le conseguenze più gravi è stata la donna, trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre a causa delle ferite subite agli arti inferiori. Più lievi le conseguenze per l'uomo, che ha comunque riportato una serie di fratture, ma nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Jesolo per i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni, il 21enne non si sarebbe fermato subito, ma avrebbe proseguito la corsa per qualche centinaio di metri, per poi fermarsi e tornare indietro a piedi. Sottoposto agli accertamenti tossicologici, è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 1.5, quando per i neopatentati il limite è 0. Scattata dunque la denuncia, toccherà ora alle indagini stabilire le responsabilità dei conducenti.