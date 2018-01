Ubriaca al volante: una 34enne esce di strada e danneggia 7 auto in sosta

Ha 34 anni, guidava senza patente e con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito, la donna uscita di strada alle 15.30 di domenica in via Ariosto a Verona e liberata poi dal 118.

Dai primi accertamenti svolti dalla Polizia municipale è emerso che la 34enne, residente a San Giovanni Lupatoto, nell'immettersi da via Fornari su via Ariosto, ha perso il controllo dell’auto danneggiando sette veicoli parcheggiati e finendo capovolta. Soccorsa, la guidatrice è stata trovata in stato confusionale ma illesa e le successive verifiche hanno portato alla luce il fatto che il documento di guida le era stato revocato il luglio scorso. L'alcoltest poi ha messo in evidenza la sua alcolemia cinque volte superiore al limite consentito e così gli agenti, al termine degli accertamenti, le hanno contestato le violazioni commesse.