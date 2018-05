Turista portato in ospedale dopo il tamponamento tra auto e motocicletta

Ancora un brutto incidente sulle strade scaligere, dopo quelli avvenuti a poche ore di distanza in A4 e a Ferrara di Monte Baldo.

Erano circa le 13.15 a Navene, nel comune di Malcesine, quando una moto condotta da un turista tedesco avrebbe tamponato un'auto che procedeva lungo strada Gardesana. In soccorso del ferito sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale di Peschiera in codice giallo.