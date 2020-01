Trenino turistico senza controllo sbatte contro negozio in via Garibaldi

Un insolito incidente è capitato ieri, 5 gennaio, intorno alle 18 a Verona. Il trenino elettrico «Muson River», che quotidianamente trasporta i turisti e mostra loro le belle del centro storico scaligero, ha imboccato contromano via Garibaldi ed ha sbattuto contro la vetrina del negozio «Che Profumo», rompendola. Nel suo breve tragitto senza controllo, il mezzo non ha fortunatamente investito nessuno e gli unici che sono rimasti contusi sono alcuni turisti che in quel momento erano seduti sulle carrozze del trenino. In totale, i viaggiatori erano circa una dozzina ed in quattro sono stati trasportati al pronto soccorso, due adulti e due bambini. A soccorrerli, oltre al personale del 118, anche alcuni passanti.

Agli agenti della polizia locale il compito di scoprire le cause dell'incidente, che potrebbero essere due: o il conducente non ha tirato il freno a mano, oppure il freno a mano non ha funzionato. Sembra, infatti, chiara la dinamica del sinistro. L'addetto alla guida del «Muson River» si era fermato alla gelateria «Pampanin» per una brevissima sosta. Il mancato blocco del freno a mano e la pendenza di via Garibaldi hanno fatto il resto. Il trenino ha cominciato a muoversi e ha preso velocità, finendo prima contro il muro di un edificio e poi fermandosi definitivamente contro la vetrina del negozio di prodotti siciliani.