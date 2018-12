Tregnago, investito mentre attraversa la strada. È grave un 48enne

Un uomo di 48 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime al polo Confortini di Borgo Trento ieri sera, 8 dicembre. Intorno alle 19.25, stava attraversando via Vittorio Veneto, a Tregnago, quando un automobilista lo ha investito. L'impatto con l'auto non sarebbe stato forte, perché il veicolo non viaggiava velocemente. Forte però è stato l'impatto del pedone con la strada, tanto da fargli perdere coscienza.

Il 48enne è stato soccorso dall'ambulanza e dall'automedica del 118 ed è stato portato in ospedale in codice rosso.