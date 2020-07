Tre persone ricoverate in ospedale dopo un incidente tra auto e moto

Tre uomini sono stati ricoverati dopo un incidente avvenuto a Valeggio sul Mincio nel primo pomeriggio di martedì.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto ed una moto si sarebero scontrate sulla SR 249, in località Cominelli. In loro soccorso sono intervenuti i vigil del fuoco e il personale del 118, con 3 ambulanze e 2 elicotteri: un ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Brescia per i numerosi traumi riportati; con una diagnosi simile, il secondo è stato invece condotto a Borgo Trento; il terzo invece è stato portato dall'ambulanza al nosocomio di Mantova a causa di un trauma toracico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.