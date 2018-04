Tre incidenti in una sola notte: una donna ferita e ricoverata in codice giallo

Sono tre gli incidenti rilevati dalla Polizia municipale in poche ore, dalla scorsa mezzanotte alle 7 del mattino. Proprio l’ultimo quello con conseguenze più serie, sulla strada dell’Alpo, dove una Renaut Clio è fuoriuscita in modo autonomo. Alla guida una donna che è stata ricoverata con codice giallo per le lesioni riportate, mentre sono in corso gli accertamenti da parte del Nucleo Infortunistica.

Meno gravi gli altri due sinistri. Il primo, dopo la mezzanotte, in via Marin Faliero, dove un diciottenne è rimasto ferito in seguito alla perdita di controllo della moto Fantic su cui era bordo: ancora in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente.

Il secondo si è verificato alle 5 in corso Venezia tra una Lancia Y e una Honda, ferita una 56enne. In questo caso, si dovranno verificare le immagini di videosorveglianza poste nell'area.

Nel primo quadrimestre sono stati 530 i sinistri rilevati dalla Polizia Municipale con due incidenti mortali e 8 feriti gravi, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017.