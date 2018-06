Tre auto coinvolte in un incidente sulla 434 e quattro persone in ospedale

Quattro persone sono state portate in ospedale nella serata di domenica, in seguito ad un incidente stradale.

Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che si è verificato all'entrata della SS434 di San Giovanni Lupatoto, in direzione della Tangenziale Sud, con una dinamica ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'automedica del 118, che hanno condotto i feriti agli ospedali di borgo Trento e borgo Roma in codice giallo.